Півзахисник Шахтаря Педріньйо висловився щодо зміни позиції та перемоги в матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги проти Олександрії (2:0). Слова бразильця передає пресслужба клубу.

Асист і гол з «Олександрією»? Дуже щасливий! Це комбінація, яку ми часто відпрацьовуємо, і тренер просить тримати м’яч під контролем. Радий, що асистував Бондаренку, і також щасливий, що відзначився голом. Треба вірити. Воротар випустив м’яч, і, дякувати Богу, я забив.

Це була чудова гра, і я дуже радий перемозі. Знали, що із сильним суперником буде непросто, та, якщо триматимемо темп, їм буде важко. Дуже задоволений грою нашої команди.

Побіг до Турана після голу? Насправді тренер – людина, яка дуже вірить у потенціал кожного гравця. Радий, що він поставив мене на нову позицію. Я знав, що впораюся, адже він у мене вірив. Щасливий, що забив гол і побіг у той бік, адже там була моя родина. Це суміш емоцій: святкування з командою та з близькими.

Щодо матчу на «Львів Арені», я завжди радий, коли ми граємо тут. Це дуже гарний стадіон, де наші вболівальники можуть бути поруч. Мусимо проводити дуже хороші домашні матчі. Радий, що команда зіграла чудово і здобула перемогу.