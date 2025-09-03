Захисник Зорі Ігор Пердута згадав звої виступи у Лізі Європи за полтавську Ворсклу.

Ми вилітали з Полтави в Лондон. Там пограли, прилетіли, зіграли тур. Потім літали в Лісабон і в Баку. До цього я не грав на груповому етапі єврокубка. Це був дуже високий рівень футболу та організації матчів. Це запам’ятовується на все життя, якщо ти не той футболіст, який кожен рік виходить в якісь єврокубки, як в «Динамо» та «Шахтарі». Для них єврокубки йдуть по накатаній. А для нас це був дуже цікавий досвід та приємні емоції. Є що згадати.

«Емірейтс»? Ми приїхали на передматчеве тренування, а там такий газон, якого я ще ніколи не бачив. Навіть не хотілося ступати на нього, щоб якось не нашкодити. Було дуже багато вболівальників. А нас підтримувала чисельна українська діаспора. Моментами вони перекрикували англійців. Було класно. Нам прилетіло чотири м’ячі. Потім вони трохи розслабились і дали нам забити два. Ось і вся гра. Все одно приємно, що програли не 0:5, а 2:4. Це вже навіть звучить по-іншому.

В них Обамеянг був нападником. А лівого півзахисника я не пам’ятаю – він був молодий, кучерявий і дуже швидко біг. Здається, він ще досі десь грає на високому рівні. Це давно було – вісім років тому. Уявляєте, скільки поколінь футболістів змінилося в «Арсеналі». Згадав – Алекс Івобі. Хоча наш склад, яким ми грали в Лізі Європи, я точно не забуду. В нас теж дуже багато людей змінилося. Люди приходять, а я, Володя Чеснаков, Вадим Сапай і хлопці постарше приймали їх. Я так до останнього приймав новачків. Можна заплутатись з прізвищами всіх гравців, з якими перетинався у «Ворсклі».

Виліт від «Жиліни»? Коментатор рахував 3-2-1. Мені було емоційно дуже важко. В нас була така хороша гра – вийшли вперед за підсумками двох матчів і на останній секунді пропустили гол, який залишив нас без єврокубків. Зараз я можу сказати, що у футболі все може бути – і радість, і розпач за одну секунду. А за дві-три хвилини може статися все, що завгодно. Це важко, але ти все це переживаєш, бо тобі треба готуватися на наступну гру. Якщо будеш зациклюватися тільки на тому, як команда зіграла, то важко буде налаштуватись на наступну гру, – згадав Пердута в інтерв'ю ua.tribuna.com.