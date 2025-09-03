Захисник Зорі, який віддав Ворсклі 15 років, Ігор Пердута висловився на тему можливостей для себе дебютувати за збірну України впродовж кар'єри.

В мене залишилися дуже класні враження від перебування у збірній. Я 10 днів тренувався з найкращими українськими футболістами. Організація у збірній супер – перельоти, переїзди, проживання, харчування. Залишився маленький смуток, що я не заграв і навіть не вийшов на 5-7 хвилин.

Але це таке. Я завжди кажу, що це означає, що я не довів, що я сильніший і можу грати. Тобто я не розчарувався, але просто є трохи таке відчуття незавершеності. Хотілося хоч трішки зіграти. Не вдалося і вже не вийде. Буду назавжди кандидатом.

За Шевченка-тренера була дисципліна. Там кожен тренер знає, за що він відповідає. Один працює з захисниками, інший – з нападниками. Він тобі розказує, де ти маєш стояти і які позиції обирати.

З Андрієм Миколайовичем ми говорили після мого приїзду. Він сказав, що все нормально. Порадив продовжувати працювати і не хвилюватися. Тому в мене залишилися максимально позитивні враження. Не всім випадає можливість поїхати у збірну на збори та потренуватися. У мене це вийшло. Це означає, що я заслужив отримати виклик.

Універсіада? Можна я не буду розказувати про це 😁. Ми там зайняли дуже погане місце після того, як перед тим збірна України виграла ту Універсіаду. Були в Китаї 10 днів – от і вся історія. Запам’яталось, що там була дуже сильна вологість і багато людей ходили на футбол. Стадіон був просто забитий – по 20-30 тисяч глядачів приходило. І шум від них був пристойний – гупали ногами, як були якісь цікаві моменти, – розповів Пердута в інтерв'ю ua.tribuna.com.