Новини та поточна форма команд

Поразка Лаціо минулих вихідних від Сассуоло (0:1) стала для команди вже другою у трьох стартових матчах Серії А (В1). «Б’янкочелесті» ризикують програти три з перших чотирьох поєдинків у чемпіонаті – таке траплялося лише двічі за останні 50 років.

Єдина перемога на старті сезону залишається поки що винятком серед їхніх останніх результатів (2 нічиї та 3 поразки у 6 іграх ліги). Проте вдома команда має надію на позитив – лише одна поразка у дев’яти останніх матчах Серії А на «Олімпіко» (В2, Н6).

Рома, своєю чергою, продовжує демонструвати «бінарні» результати. Поразка від Торіно (0:1) стала для «джалороссі» третьою поспіль грою з рахунком 1:0 (В2, П1). Команда ризикує зазнати двох поразок поспіль у лізі вперше з грудня 2024 року, але їхня стабільність у 2025 році дає надію: лише три клуби з топ-5 ліг Європи набрали більше очок, ніж Рома (55). До того ж – 13 «сухих» матчів у 23 зустрічах цього року свідчать про надійну оборону.

Історія протистоянь

У дербі della Capitale зафіксовано 62 нічиї (Лаціо: 42 перемоги, Рома: 58), і жодне інше протистояння в Серії А не завершувалося миром так часто. «Орли» не програють на своєму полі у дербі вже вісім матчів поспіль (В4, Н4) – це їхня найдовша серія в історії цього протистояння.

Цікава статистика

Лаціо ще не пропускав у першому таймі цього сезону Серії А.

Шість з останніх 12 домашніх матчів Лаціо завершилися з рахунком 1:1.

Дев’ять із останніх 14 матчів Роми в Серії А мали лише один гол.

В останніх п’яти матчах Роми м’яч забивався між 50-ю та 60-ю хвилиною.

Ключові гравці та кадрові втрати

У складі Лаціо варто виділити Булайє Діа, який забив один гол у чотирьох очних зустрічах з Ромою. Його останні чотири голи у Серії А ставали вирішальними у матчах. У Роми увага буде прикута до Матіаса Суле, який може стати лише третім гравцем клубу з 1994/95 сезону, що забив у двох дебютних дербі поспіль.

Лаціо не зможе розраховувати на Мануеля Лаццарі, а участь Ніколо Ровелли та Валентіна Кастельяносазалишається під питанням. У Роми вибув через травму м’яза Пауло Дібала.

Беручи до уваги серію нічиїх Лаціо вдома та історичну статистику цього дербі, ставка на мирний результат виглядає привабливим вибором.

