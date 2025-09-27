Сергій Стаднюк

У сьомому турі іспанської Ла Ліги Мадридське дербі перетворилося на справжню сенсацію. Атлетико розгромив Реал.

Господарі відкрили рахунок завдяки Ле Норману вже на 14-й хвилині, проте Мбаппе швидко відновив паритет. Далі Гюлер вивів уже гостей уперед, але далі забивали виключно «матрацники».

Сьорлот у компенсований час до першого тайму знову відновив паритет. Перед перервою Атлетико взагалі міг вийти вперед, однак гол Лангле було скасовано через офсайд.

Після відпочинку Альварес оформив дубль – спершу реалізував пенальті, а згодом забив із гри. У ендшпілі матчу Ґрізманн поставив ефектну крапку на 94-й хвилині.

У цей вечір український голкіпер Андрій Лунін залишився на лаві запасних і став свідком того, як його конкурент Тібо Куртуа п’ять разів виймав м’яч із сітки. Підопічні Дієго Сімеоне здобули яскраву перемогу, яка надовго залишиться в пам’яті фанатів.

Реал залишився з 18 очкам у турнірній таблиці й надав шанс Барселоні (16) вперше в сезоні випередити себе на чолі табелю про ранги. Атлетико (12) ввірвався до зони Ліги чемпіонів.

Ла Ліга, сьомий тур

Атлетико – Реал 5:2

Голи: Ле Норман, 14, Сьорлот, 45+3, Альварес, 51 (пен.), 64, Ґрізманн, 90+4 – Мбаппе, 25, Гюлер, 37

Атлетико: Облак, Льоренте, Ле Норман, Лангле, Ганцко (Галан 83), Сімеоне, Коке, Барріос (Баена 90+2), Гонсалес (Ґрізманн 83), Альварес (Моліна 90+2), Сьорлот (Ґаллагер 67)

Реал: Куртуа, Карвахаль (Камавінга 59), Мілітао (Асенсіо 46), Хейсен (Гонсало 90), Каррерас, Гюлер (Мастантуоно 59), Чуамені, Вальверде, Вінісіус, Беллінгем (Родріго 70), Мбаппе

Попередження: Сьорлот, 23, Гонсалес, 41, Лангле, 56, Сімеоне, 82 – Гюлер, 49, Асенсіо, 58, Каррерас, 62, Мастантуоно, 90+6