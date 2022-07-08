Перший віце-президент ФФУ: «Не впевнений, що чемпіонат України відбудеться. УПЛ і починати не варто»

Колишній віце-президент ФФУ Сергій Стороженко вважає, що новий сезон УПЛ не варто починати.

- Ви маєте на увазі безпеку учасників?

- Звісно. Ворог настільки цинічний і злісний, що обов'язково завдасть удар під час матчу. Я вважаю, не можна ризикувати спортсменами, тренерами, адміністративно-технічним персоналом, арбітрами і офіційними особами. Небезпека колосальна, де б не проводився матч. У Львові чи, Ужгороді – не має ніякого значення. Агресор дістає ракетами і з Чорного моря, і з Каспію, і з прикордонних областей. Хто відповість за життя людей? Ніхто. Виходить колективна безвідповідальність.

Треба вийти і чесно сказати, що проведення чемпіонату в умовах, що склалися неможливо. Коли весь світ відмовився від співпраці з РФ, а її спортсмени і клуби відсторонені від усіх змагань, то агресор, безсумнівно, захоче виключити з цього процесу і нас, але вже фізіческі.