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Перший віце-президент ФФУ: «Не впевнений, що чемпіонат України відбудеться. УПЛ і починати не варто»

Стороженко вважає, що загроза безпеки клубам буде
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:42
Перший віце-президент ФФУ: «Не впевнений, що чемпіонат України відбудеться. УПЛ і починати не варто»

Колишній віце-президент ФФУ Сергій Стороженко вважає, що новий сезон УПЛ не варто починати.

- А зараз я не впевнений, що чемпіонат взагалі відбудеться, буде дограний і проведено. Моя думка, що його і починати не варто.

- Ви маєте на увазі безпеку учасників?

- Звісно. Ворог настільки цинічний і злісний, що обов'язково завдасть удар під час матчу. Я вважаю, не можна ризикувати спортсменами, тренерами, адміністративно-технічним персоналом, арбітрами і офіційними особами. Небезпека колосальна, де б не проводився матч. У Львові чи, Ужгороді – не має ніякого значення. Агресор дістає ракетами і з Чорного моря, і з Каспію, і з прикордонних областей. Хто відповість за життя людей? Ніхто. Виходить колективна безвідповідальність.

Треба вийти і чесно сказати, що проведення чемпіонату в умовах, що склалися неможливо. Коли весь світ відмовився від співпраці з РФ, а її спортсмени і клуби відсторонені від усіх змагань, то агресор, безсумнівно, захоче виключити з цього процесу і нас, але вже фізіческі.

Повідомляється, що новий сезон УПЛ планують почати в кінці серпня.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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