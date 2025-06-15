Окленд Сіті — аматорський футбольний клуб із Нової Зеландії, який уже вперше не дивує своєю появою на турнірі найсильніших клубів світу. Це вже 13-та кваліфікація клубу на клубний чемпіонат світу FIFA і 12-та участь (одного разу вони не змогли поїхати через пандемію). Команда вийшла на турнір як чемпіон Океанії — переможець Ліги чемпіонів OFC.

Цікаво, що клуб має аматорський статус: жоден із гравців не отримує зарплату за гру. Для них футбол — це хобі, а не професія. У складі Окленд Сіті грають представники різних сфер: перукар, вчитель, рієлтор, менеджер із продажу та інші. Щоб вирушити на турнір, більшості довелося просити відпустку за свій рахунок, а деякі взагалі не змогли приєднатися до команди через неможливість залишити основну роботу.

Незважаючи на свій статус, у 2014 році Окленд Сіті здобув історичну бронзу, перемігши мексиканський Крус Асуль у матчі за третє місце. Але навіть у рідному місті Окленд Сіті не є найвідомішою командою — цим титулом володіє професіональний ФК Окленд, який грає в австралійській A-Лізі. Через участь в австралійській системі, такі клуби не можуть брати участі в змаганнях Океанської конфедерації (OFC).

На цьогорічному клубному чемпіонаті світу Окленд Сіті потрапив до групи смерті — їхніми суперниками є німецька Баварія, португальська Бенфіка та аргентинський гранд Бока Хуніорс.

Окленд Сіті змагається у Лізі чемпіонів OFC із командами з Нової Каледонії, Фіджі, Самоа, Тонги, Соломонових островів та ще понад 10 країн регіону.

У першому турі Клубного чемпіонату світу Окленд Сіті поступився Баварії 0:10.