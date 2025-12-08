Підсумки 15 туру УПЛ: ЛНЗ став чемпіоном першого кола, Динамо здобуло довгоочікувану перемогу
Оновлена турнірна таблиця
36 хвилин тому
Завершальний матч 15 туру сезону 2025/26 відбувся у понеділок, 8 грудня, коли дебютанти елітного дивізіону Полтава та Епіцентр зіграли між собою та закрили програму туру.
Єдиним поєдинком, який так і не відбувся через технічні обставини, стала зустріч Металіста 1925 та Вереса. Подальша доля цього матчу все ще невідома.
Після перемоги над Оболонню та нічиєї Шахтаря з Колосом, ЛНЗ завершив перше коло чемпіонату на першій позиції. Команда з Черкас випереджає гірників завдяки перемозі в очному матчі 8 туру. Обидва клуби мають по 32 очки та зберігають комфортну перевагу над Поліссям, яке втратило очки в грі з Рухом і тепер відстає від лідерів на п’ять пунктів.
Водночас Динамо здобуло першу перемогу під керівництвом Ігоря Костюка і першу за останні п’ять матчів. Цей успіх дозволив киянам піднятися на шосте місце. У хорошому темпі рухається і Кривбас, який із 25 очками утримує четверту позицію.
У нижній частині таблиці суттєвих змін не сталося: СК Полтава та Олександрія залишаються головними претендентами на виліт.
Турнірна таблиця УПЛ після 15 туру
ЛНЗ – 32
Шахтар – 32
Полісся – 27
Кривбас – 25
Колос – 24
Динамо Київ – 23
Зоря – 23
Металіст 1925 – 21
Карпати – 19
Верес – 18
Оболонь – 17
Рух – 16
Кудрівка – 14
Епіцентр – 14
Олександрія – 10
СК Полтава – 9
Нагадаємо, до зимової перерви командам Української Прем'єр-Ліги залишилося зіграти один тур, він відбудеться з 12 по 14 грудня.