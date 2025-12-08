Завершальний матч 15 туру сезону 2025/26 відбувся у понеділок, 8 грудня, коли дебютанти елітного дивізіону Полтава та Епіцентр зіграли між собою та закрили програму туру.

Єдиним поєдинком, який так і не відбувся через технічні обставини, стала зустріч Металіста 1925 та Вереса. Подальша доля цього матчу все ще невідома.

Після перемоги над Оболонню та нічиєї Шахтаря з Колосом, ЛНЗ завершив перше коло чемпіонату на першій позиції. Команда з Черкас випереджає гірників завдяки перемозі в очному матчі 8 туру. Обидва клуби мають по 32 очки та зберігають комфортну перевагу над Поліссям, яке втратило очки в грі з Рухом і тепер відстає від лідерів на п’ять пунктів.

Водночас Динамо здобуло першу перемогу під керівництвом Ігоря Костюка і першу за останні п’ять матчів. Цей успіх дозволив киянам піднятися на шосте місце. У хорошому темпі рухається і Кривбас, який із 25 очками утримує четверту позицію.

У нижній частині таблиці суттєвих змін не сталося: СК Полтава та Олександрія залишаються головними претендентами на виліт.

Турнірна таблиця УПЛ після 15 туру

ЛНЗ – 32 Шахтар – 32 Полісся – 27 Кривбас – 25 Колос – 24 Динамо Київ – 23 Зоря – 23 Металіст 1925 – 21 Карпати – 19 Верес – 18 Оболонь – 17 Рух – 16 Кудрівка – 14 Епіцентр – 14 Олександрія – 10 СК Полтава – 9

Нагадаємо, до зимової перерви командам Української Прем'єр-Ліги залишилося зіграти один тур, він відбудеться з 12 по 14 грудня.