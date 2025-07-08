Почесний президент Ворскли назвав завдання Ворскли після вильоту до Першої ліги
Чи ставить клуб перед собою мету повернутися до УПЛ, незважаючи на фінансові труднощі?
16 хвилин тому
Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго назвав завдання команди після вильоту полтавців до Першої ліги. Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.
Ми офіційно розпочали підготовку до участі в Першій лізі ПФЛ у сезоні 2025–2026 років. Наша стратегічна мета – повернення до еліти українського футболу, Прем'єр-Ліги, вже за підсумками цього сезону. Це амбітне та непросте завдання, адже багато команд планують боротися за вихід до УПЛ. Але це поставлене завдання абсолютно реалістичне, навіть в умовах, пов’язаних з воєнним станом в країні, і, внутрішнім станом всіх, кому не байдужа Ворскла: гравців, тренерів, вболівальників, керівників клубу та його власників.
Протягом багатьох років пріоритетом було створення системи розвитку спортсменів, зокрема з Полтавщини, формування інфраструктури (підтримка функціонування тренувальної бази, медичного комплексу для реабілітації, створення футбольних просторів, включаючи стадіони), підготовка гравців усіх вікових категорій, включно з жіночою командою. Хоча ми й переживаємо складний період, як і вся наша держава, але не забуваємо і про пам’ятні моменти наших перемог: Кубок України, бронза чемпіонату, виступи в єврокубках – усе це частина історії, якою ми усі пишаємось.
Але й найбільш стабільні системи іноді проходять через випробування. Війна та політико-економічні виклики вплинули й на нас. Ми не унікальні – навіть найсильніші клуби у світі проходили через подібне. Питання в тому, як ти виходиш з подібних ситуацій і з якими висновками продовжуєш працювати надалі. Ми обрали шлях дії, оновлення та ефективного розвитку. Нехай цей сезон стане точкою відліку для нового етапу Ворскли – з майбутніми досягненнями та перемогами.
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