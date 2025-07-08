Почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго назвав завдання команди після вильоту полтавців до Першої ліги. Слова бізнесмена передає пресслужба клубу.

Ми офіційно розпочали підготовку до участі в Першій лізі ПФЛ у сезоні 2025–2026 років. Наша стратегічна мета – повернення до еліти українського футболу, Прем'єр-Ліги, вже за підсумками цього сезону. Це амбітне та непросте завдання, адже багато команд планують боротися за вихід до УПЛ. Але це поставлене завдання абсолютно реалістичне, навіть в умовах, пов’язаних з воєнним станом в країні, і, внутрішнім станом всіх, кому не байдужа Ворскла: гравців, тренерів, вболівальників, керівників клубу та його власників.

Протягом багатьох років пріоритетом було створення системи розвитку спортсменів, зокрема з Полтавщини, формування інфраструктури (підтримка функціонування тренувальної бази, медичного комплексу для реабілітації, створення футбольних просторів, включаючи стадіони), підготовка гравців усіх вікових категорій, включно з жіночою командою. Хоча ми й переживаємо складний період, як і вся наша держава, але не забуваємо і про пам’ятні моменти наших перемог: Кубок України, бронза чемпіонату, виступи в єврокубках – усе це частина історії, якою ми усі пишаємось.

Але й найбільш стабільні системи іноді проходять через випробування. Війна та політико-економічні виклики вплинули й на нас. Ми не унікальні – навіть найсильніші клуби у світі проходили через подібне. Питання в тому, як ти виходиш з подібних ситуацій і з якими висновками продовжуєш працювати надалі. Ми обрали шлях дії, оновлення та ефективного розвитку. Нехай цей сезон стане точкою відліку для нового етапу Ворскли – з майбутніми досягненнями та перемогами.