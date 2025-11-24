Півзахисник Монако Поль Погба поділився емоціями після свого першого виходу на поле за понад два роки. У матчі 13-го туру французької Ліги 1 проти Ренна хавбек з’явився на полі на 85-й хвилині. Монако поступився з рахунком 1:4.

У своєму зверненні в соцмережі X футболіст підкреслив, наскільки важливим стало для нього повернення до гри:

Вчорашній вечір був незабутнім. Повернення на поле після дворічної перерви означало для мене більше, ніж я можу передати словами. Дякую вболівальникам за любов, енергію та віру. Усім, хто був поруч зі мною, підтримував і допомагав пройти кожен момент цього шляху, я безмежно вдячний. Цей дебют був не лише моїм… Він належить усім вам, хто ніколи не переставав мене підтримувати, – написав Погба.

Поль Погба не виходив на поле 881 день. Тривала пауза була спричинена допінговою дискваліфікацією.