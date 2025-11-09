Павло Василенко

У матчі 12-го туру Української Прем’єр-ліги Олександрія на своєму полі приймала житомирське Полісся. Зустріч завершилася впевненою перемогою гостей з рахунком 3:0.

Підопічні Руслана Ротаня, який минулого сезону зайняв з «містянами» друге місце в УПЛ, вийшли вперед в дебюті гри. На 9-й хвилині Микола Гайдучик з близької відстані вразив ворота господарів.

На початку другого тайму перевагу Полісся подвоїв Едуард Сарапій, а наприкінці матчу відзначився Олександр Назаренко.

Наразі Олександрія займає 14-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі дев’ять очок. Полісся набрало 23 бали і піднялося на другу позицію.

УПЛ, 12-й тур

Олександрія – Полісся – 0:3

Голи: Гайдучик, 9, Сарапій, 48, Назаренко, 84.