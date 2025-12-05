Сергій Разумовський

Тренер воротарів Полісся Михайло Федунов залишив клуб. Про це повідомляє пресслужба житомирян.

ФК Полісся повідомляє, що тренер голкіперів Михайло Федунов завершив роботу в тренерському штабі Руслана Ротаня. Михайло Володимирович приєднався до клубу в липні 2022 року, коли команда виступала в Першій лізі. За цей час він став частиною важливих етапів у розвитку Полісся – здобуття перемоги в Першій лізі та історичного виходу до Єврокубків. Щиро дякуємо Михайлу Федунову за професіоналізм, амбіції, відданість спільній справі та високі людські якості. Бажаємо успіхів і реалізації всіх задумів у подальших етапах тренерської кар’єри. Переконані, що вони будуть плідними та результативними. ФК Полісся

Тим часом повідомляється, що Федунова запросили приєднатися до тренерського штабу київського Динамо. Сторони вже узгодили всі основні умови співпраці, тож перехід фахівця перебуває на фінальній стадії й очікується його офіційне оформлення. Про це повідомляє Telegram-канал «Динамо Київ Inside».

Для Федунова це стане суттєвим кроком уперед у кар’єрі, адже він перейде до роботи в одному з найтитулованіших клубів України, де відповідатиме за розвиток і підготовку голкіперів першої команди. Зараз ці функції у якості в. о. виконує Тарас Луценко. А роками до того на цій посаді працював Михайло Михайлов.