Полісся пропустило у більшості й розгромно програло Фіорентині. Відео
Єврокубковий шлях житомирян прогнозовано закінчиться в наступному матчі...
18 хвилин тому
У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Фіорентина номінально на виїзді розгромила Полісся.
Надії житомирян не пропустити були розбиті вже на 8-й хвилині. Після удару Кіна м’яч влучив у стійку, але відскочив у воротаря Кудрика й опинився у сітці. Автогол записали саме на кіпера. Італійці продовжили тиснути й на 32-й хвилині Гозенс подвоїв перевагу гостей точним ударом.
Наприкінці першого тайму Фіорентина залишилася в меншості. Пряму червону картку отримав Кін, але навіть удесятьох команда контролювала хід гри. Полісся не змогло скористатися чисельною перевагою, а на 69-й хвилині Ґудмундссон забив третій м’яч, поставивши крапку в першій грі.
Матч-відповідь відбудеться у Флоренції 28 серпня.
Ліга конференцій. Раунд плей-оф кваліфікації, перший матч
Полісся – Фіорентина 0:3
Голи: Кудрик, 8 (автогол), Гозенс, 32, Ґудмундссон, 69
Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко (Віалле, 83), Сарапій (Безкоровайний, 83), Корнійчук (Гонсалвеш, 60) – Бабенко, Андрієвський (Таллес, 77), Лєднєв, Назаренко – Філіппов (Гайдучик, 60), Гуцуляк
Фіорентина: Де Хеа – Комуццо, Понграчіч, Раньєрі – Додо, Зом (Сабірі, 76), Фаджолі, Ндур (Віті, 86), Гозенс (Парізі, 76), Ґудмундссон (Джеко, 70), Кін
Попередження: Корнійчук – Гозенс
Вилучення: Кін, 44
Огляд матчу буде доступний на сторінці події Полісся – Фіорентина.