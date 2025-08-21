Сергій Стаднюк

У першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій Фіорентина номінально на виїзді розгромила Полісся.

Надії житомирян не пропустити були розбиті вже на 8-й хвилині. Після удару Кіна м’яч влучив у стійку, але відскочив у воротаря Кудрика й опинився у сітці. Автогол записали саме на кіпера. Італійці продовжили тиснути й на 32-й хвилині Гозенс подвоїв перевагу гостей точним ударом.

Наприкінці першого тайму Фіорентина залишилася в меншості. Пряму червону картку отримав Кін, але навіть удесятьох команда контролювала хід гри. Полісся не змогло скористатися чисельною перевагою, а на 69-й хвилині Ґудмундссон забив третій м’яч, поставивши крапку в першій грі.

Матч-відповідь відбудеться у Флоренції 28 серпня.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф кваліфікації, перший матч

Полісся – Фіорентина 0:3

Голи: Кудрик, 8 (автогол), Гозенс, 32, Ґудмундссон, 69

Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко (Віалле, 83), Сарапій (Безкоровайний, 83), Корнійчук (Гонсалвеш, 60) – Бабенко, Андрієвський (Таллес, 77), Лєднєв, Назаренко – Філіппов (Гайдучик, 60), Гуцуляк

Фіорентина: Де Хеа – Комуццо, Понграчіч, Раньєрі – Додо, Зом (Сабірі, 76), Фаджолі, Ндур (Віті, 86), Гозенс (Парізі, 76), Ґудмундссон (Джеко, 70), Кін

Попередження: Корнійчук – Гозенс

Вилучення: Кін, 44

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Полісся – Фіорентина.