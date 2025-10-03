Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня п’ятниці, 3 жовтня, 11-му турі української Другої ліги.

У групі А дубль Полісся у результативному матчі здолав Реал Фарму. Господарі вийшли вперед уже на 2-й хвилині завдяки голу Іванова, а одесити відновили паритет уже після перерви зусиллями Фабера. Проте дубль Микитюка фактично вирішив долю зустрічі. Другий гол Фабера скоротив відставання до мінімуму. Однак майже Романчук реалізував пенальті й поставив крапку.

Атлет упевнено розібрався зі Скалою 1911, розгромивши суперника. Бабич відкрив рахунок на 33-й хвилині, після перерви Кляцький подвоїв перевагу, а невдовзі Гаркавенко невдало зрізав м’яч у власні ворота, встановивши остаточний результат.

У Самборі дубль тернопільської Ниви не зміг взяти очки у грі проти Вільхівців. Гості діяли чітко й дисципліновано. У першому таймі рахунок відкрив Шостак, а після перерви перевагу закріпив Глагола.

Полісся-2 продовжує очолювати групу А, але у Лісного (20) є матч у запасі. Самбір-Нива-2 відстала від лідерів. Реал Фарма з одним балом – беззаперечний аутсайдер.

У групі Б Чайка та Гірник-Спорт подарували вболівальникам справжній бойовий матч, який завершився перемогою господарів 3:2. Команда з Горішніх Плавнів двічі виходила вперед завдяки голам Васильченка та Чуквуемеки, але суперник двічі відігрався і навіть здобув вольову звитягу. В складі господарів відзначилися Головко, Баранов і Вечурко.

Чайка набрала 17 очок, але відставання від прохідної зони складає 5 балів при матчі в запасі для Тростянця та Колоса-2. Гірник-Спорт (5) – лише дев’ятий.

Друга ліга, 11-й тур

Група А

Полісся-2 – Реал Фарма 4:2

Голи: Іванов, 2, Микитюк, 75, 79, Романчук, 87 (пенальті) – Фабер, 58, 84

Атлет – Скала 1911 3:0

Голи: Бабич, 33, Кляцький, 62, Гаркавенко, 66 (автогол)

Самбір-Нива-2 – Вільхівці 0:2

Голи: Шостак, 34, Глагола, 59

Група Б

Чайка – Гірник-Спорт 3:2

Голи: Головко, 55, Баранов, 71 (пенальті), Вечурко, 74 – Васильченко, 25, Чуквуемека, 67 (пенальті)