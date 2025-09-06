Сергій Стаднюк

Завершилася половина матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026 від суботи, 6 вересня.

Збірна Сербії здобула мінімальну перемогу над Латвією. Вже на 12-й хвилині Душан Влахович відзначився голом, який і став вирішальним у поєдинку. Балтійці так і не змогли нічого протиставити супернику.

Португалія розгромила Вірменію з аналогічним рахунком, що колись робила команда Олександра Петракова. Забивали виключно представники чемпіонату Саудівської Аравії. Дубль оформив Жоау Феліш, двічі забив Кріштіану Роналду (обидва грають за Аль-Наср), а ще один гол на свій рахунок записав Жоау Канселу з Аль-Хіляля.

Збірна Англії здобула впевнену перемогу над Андоррою. У першому таймі рахунок відкрив Гарсія, вразивши власні ворота. А після перерви результат для «Трьох левів» закріпив Деклан Райс, відзначившись на 67-й хвилині.

Англія за чотири тури відбору не втратила жодного очка і впевнено очолює групу K. Сербія (7) – друга. Для Португалії це була стартова гра у квартеті F.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація

Латвія – Сербія 0:1

Гол: Влахович, 12

Англія – Андорра 2:0

Голи: Гарсія, 25, (автогол), Райс, 67

Англія: Пікфорд, Джеймс (Лівраменто, 68), Льюїс-Скеллі, Ґеї (Конса, 76), Бьорн, Райс (Роджерс, 68), Андерсон, Мадуеке, Езе (Ґіббс-Вайт, 78), Рашфорд (Гордон, 68), Кейн

Андорра: Альварес, Сан-Ніколас, Олівейра, Гарсія, Льйовера, Борра, Сервос (Рубіо, 90+1), Бабот (Ребес, 90+1), Валес (Гільєн, 59), Родріго (Да Кунья Кошта Гомеш, 81), Куку (Лопес, 59).

Попередження: Бабот, 6, Бьорн, 90

Вірменія – Португалія 0:5

Голи: Феліш, 10, 61, Роналду, 21, 46, Канселу, 32

Вірменія: Авагян, Пілоян, Арутюнян, Мурадян, Тікнізян (Григорян, 80), Оганесян, Іву (Агасарян, 86), Сперцян, Бічахчян (Севікян, 61), Баргесян (Шагоян, 79), Селерраян (Ранос, 61)

Португалія: Кошта, Канселу (Пальїнья, 79), Інасіу, Діаш, Мендеш (Тавареш, 67), Фернандеш, Невеш, Вітінья, Нету (Трінкау, 46), Роналду (Рамуш, 58), Феліш (Гонсалвеш, 67)

Попередження: Пілоян, 26