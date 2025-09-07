Павло Василенко

Збірна Португалії успішно розпочала відбірковий матч чемпіонату світу в Єревані, перемігши господарів поля Вірменію з рахунком 5:0, а 40-річний Кріштіану Роналду забив два голи.

Це був перший матч чинних чемпіонів без Діогу Жоти, який трагічно загинув в автокатастрофі разом зі своїм братом Андре в іспанській провінції Самора 3 липня.

Жоау Феліш відкрив рахунок на десятій хвилині, а в перерві до нього приєдналися Роналду та Жоау Канселу. Обидва згадали свого померлого товариша по команді під час святкування голу. Роналду вказав на небо після точного удару, а Канселу святкував гол так само, як колись робив покійний нападник.

Після перерви Роналду та Феліш записали другі голи, і матч-відкриття групи F завершився переконливою перемогою. Це також був 140-й гол зірки саудівського Аль-Насра у футболці національної збірної, що підтвердило його рекорд у цій статистиці.