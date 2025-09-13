Сергій Стаднюк

У третьому турі німецької Бундесліги Баварія на своєму полі розгромила Гамбург.

Команду, яка після тривалої перерви повернувся до Бундесліги було розбито ще у першому таймі. Вже на третій хвилині Гнабрі відкрив рахунок, а невдовзі Павлович подвоїв перевагу.

До середини тайму мюнхенці повністю контролювали гру. Кейн реалізував пенальті, а через три хвилини літній новачок Луїс Діас оформив четвертий гол. У другому таймі англієць довершив розгром, оформивши дубль. У підсумку 5:0 – чемпіон упевнено підтвердив свій статус, тоді як гостям доведеться ще пройти адаптацію до рівня еліти.

Баварія набрала дев’ять очок і поки не втрачає балів на початку сезону. В Гамбурга поки лише один пункт в активі.

Бундесліга, третій тур

Баварія – Гамбург 5:0

Голи: Гнабрі, 3, Павлович, 9, Кейн, 26 (пен.), 62, Луїс Діас, 29

Баварія: Ноєр, Лаймер, Упамекано (Геррейру, 46; Бішоф, 64), Та, Станішич, Кімміх, Павлович, Олісе, Гнабрі (Джексон, 46), Діас (Бої, 76), Кейн (Бішоф, 64).

Гамбург: Фернандеш, Омарі, Вушкович, Сумаоро (Мефферт, 46), Мікельбренсіс, Ремберг, Капальдо (Ельфадлі, 46), Мугейм, Сахіті, Кенігсдорффер, Вієйра.

Попередження: Упамекано, Павлович – Сумаоро, Мугейм