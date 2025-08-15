Новий президент харківського Металіста 1925 Богдан Бойко у розмові з виданням УФ відповів на запитання про цілі свого клубу.

– Перше глобальне завдання – не просто повернути, а закріпити Металіст 1925 у четвірці грандів українського футболу, які борються за призові місця. Як це колись було із Динамо, Шахтарем, Металістом і Дніпром. Хочу, щоб харківський клуб знову грав на стадіоні «Металіст» та гідно захищав честь міста.

Друге – зробити так, щоб стиль і якість нашої гри були настільки привабливими, аби вболівальники обирали матч Металіста 1925 навіть замість топового англійського дербі. Ми маємо показувати красивий, видовищний футбол.

Третє – побудувати масштабну інфраструктуру та створити сильну академію, яка випускатиме гравців для національної збірної України. Щоб представники Харківської області завжди була регіоном футбольних талантів. Наш регіон дав збірній Івана Калюжного, Андрія Луніна, Михайла Мудрика, Георгія Судакова, Дмитра Криськіва. І ми повинні продовжувати цю традицію.