Сергій Стаднюк

У першому турі загального етапу Ліги конференцій київське Динамо номінально на своєму полі поступилося Кристал Пелас.

Перший пропущений м’яч «біло-синіх» викликав неоднозначні відчуття. З одного боку, це відверте нещастя. Після зіткнення із суперником був вимушений залишити поле Михавко. І якраз його не вистачило у штрафному при подачі на Муньйоса. Після удару колумбійця м’яч по-зрадницьки залетів за комірець Нещерету.

З іншого боку і не назвеш гол «орлів» однозначно нелогічним. Команда Олівера Ґласнера володіла ініціативою. Хоча і слід зазначити, що стовідсоткових моментів у перші півгодини в гостей не було.

Надалі Динамо відверто не продемонструвало, за рахунок чого мають намір відіграватися. А забив Кристал Пелас. Спочатку Нкетіа вразив ворота Нещерета з офсайду, а вже за дві хвилини – цілком легально.

Так гра тривала до безглуздого вилучення Соси через дві жовті картки за дві хвилини. Після цього на фоні виходу Огундани в киян вималювався певний малюнок гри. Проте акцентований фінальний штурм не вдався. Лише напівмоментами володіння Гендерсона взяти підопічні Олександра Шовковського не зуміли.

Динамо з прогнозованої поразки розпочало загальний етап Ліги конференцій.

Ліга конференцій. Загальний етап, перший тур

Динамо – Кристал Пелас 0:2

Голи: Муньйос, 31, Нкетіа, 58

Динамо: Нещерет,Михавко (Волошин, 34), Тіаре, Біловар, Тимчик (Караваєв, 81), Бражко, Дубінчак, Шапаренко (Бленуце, 81), Яцик (Піхальонок, 67), Ярмоленко (Огундана, 67), Герреро

Кристал Пелас: Гендерсон, Ґеї, Лакруа, Річардс, Соса, Хьюз (Лерма, 52), Вортон, Муньйос (Кардінес, 88), Піно (Сарр, 69), Матета (Нкетіа, 46), Камада (Девенні, 69)

Попередження: Тіаре – Г’юз, Соса

Вилучення: Соса, 76