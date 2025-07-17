Проти 4-го місця європейської ліги. Де дивитися матч Зоря – Вараждін?
Луганці проведуть черговий поєдинок у рамках підготовки до нового сезону УПЛ
близько 20 годин тому
Луганська Зоря, у четвер, 17 липня, проведе черговий контрольний матч на літніх зборах. Цього разу суперником команди Віктора Скрипника стане хорватський Вараждін – представник вищої ліги Хорватії, який за підсумками минулого сезону посів 4 місце.
Клуб було засновано у 1931 році, а нинішню команду очолює Нікола Сафариґ. Вартість складу Вараждіна, за даними Transfermarkt, становить 10,78 млн євро, середній вік гравців – 25,1 року. Серед лідерів: Лука Скаріґ, Фран Магліца, Юрі Таварес та Лука Маміч. Початок гри — о 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).
Пряму трансляцію матчу можна подивитися на YouTube-каналі Зорі.
Нагадаємо, екслідер Зорі дав принципову згоду повернутись в команду Віктора Скрипника.