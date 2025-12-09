У матчі 6-го туру загального етапу Ліги чемпіонів, який відбувся на стадіоні Філіпс в Ейндговені, ПСВ зазнав поразки від Атлетіко з рахунком 2:3. Іспанська команда здобула вольову перемогу, переламавши хід зустрічі вже після перерви.

На 10-й хвилині Гус Тіль відкрив рахунок на користь ПСВ. Мадридці відповіли голом Хуліана Альвареса на 37-й хвилині, зрівнявши рахунок перед перервою.

У другому таймі Атлетіко захопив перевагу. На 52-й хвилині Давід Ганцко вивів гостей уперед, а вже на 56-й Александер Серлот збільшив відрив до двох мячів. ПСВ зміг скоротити відставання лише на 85-й хвилині завдяки точному удару Рікардо Пепі, проте цього не вистачило, щоб врятувати гру.

У 7-му турі ПСВ вирушить у гості до Ньюкасла (21 січня), тоді як Атлетіко того ж дня зіграє на виїзді проти Галатасарая.

ПСВ (Нідерланди) – Атлетіко (Іспанія) 2:3

Голи: Тіль 10, Пепі 85 – Альварес Рікардо 37, Ганцко 52, Серлот 56