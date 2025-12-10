Матч шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 між Атлетиком Більбао та ПСЖ завершився без забитих м’ячів. Поєдинок пройшов на арені Сан-Мамес Баррія, де команди так і не змогли відкрити рахунок — 0:0.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний починав гру серед запасних, однак вийшов на поле після перерви та провів другий тайм. російський воротар парижан Матвєй Сафонов відіграв увесь матч.

У сьомому турі загального етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вирушить у Лісабон на гру зі Спортингом. Поєдинок запланований на вівторок, 20 січня. Наступного дня Атлетик на виїзді зіграє з італійською Аталантою.

Ліга чемпіонів — Загальний етап, 6 тур

Атлетик (Більбао, Іспанія) — ПСЖ (Париж, Франція) 0:0

