Забарний вперше вийшов на поле разом з Сафоновим. ПСЖ не зміг обіграти Атлетик
Зустріч завершилася з рахунком 0:0
близько 1 години тому
Матч шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 між Атлетиком Більбао та ПСЖ завершився без забитих м’ячів. Поєдинок пройшов на арені Сан-Мамес Баррія, де команди так і не змогли відкрити рахунок — 0:0.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний починав гру серед запасних, однак вийшов на поле після перерви та провів другий тайм. російський воротар парижан Матвєй Сафонов відіграв увесь матч.
У сьомому турі загального етапу Ліги чемпіонів ПСЖ вирушить у Лісабон на гру зі Спортингом. Поєдинок запланований на вівторок, 20 січня. Наступного дня Атлетик на виїзді зіграє з італійською Аталантою.
Ліга чемпіонів — Загальний етап, 6 тур
