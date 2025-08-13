У середу ввечері відбувся перший поєдинок за трофей у європейському футболі сезону 2025/2026. У матчі за Суперкубок УЄФА зустрілися ПСЖ та Тоттенгем. Зустріч проходила на стадіоні Фріулі в італійському місті Удіне.

Український захисник Ілля Забарний, який напередодні підписав контракт з ПСЖ, не брав участь у грі - він не був включений у заявку головним тренером парижан Луїсом Енріке, але знаходився поруч з командою і святкував перемогу.

ПСЖ з перших хвилин виглядав об'єктивно гіршим за Тоттенгем. Парижани фактично тільки зібралися після відпустки, оскільки команда Енріке дійшла до пізньої стадії Клубного чемпіонату світу в США. На противагу Тоттенгем виглядав зібраним і свіжим. Команда нового тренера Томаса Франка намагалася постійно гостро атакувати, а також вантажити стандарти з будь-яких позицій у штрафний майданчик ПСЖ.

Саме стандарти принесли перевагу лондонському клубу. На 39-ій хвилині захисник Тоттенгема Мікі ван де Вен підхопив м'яч після метушні в штрафному майданчику та з легкістю переграв нового воротаря ПСЖ Люку Шевальє з близької відстані - 0:1. На 48-ій хвилині знову подача зі штрафного принесла успіх лондонцям. Крістіан Ромеро знайшов вільну зону і головою спрямував м'яч під праву стійку - 0:2.

Гра була майже зроблена, але ПСЖ думав по-іншому. Французи організували фінальний штурм і здійснили камбек, відігравши два голи. На 85-ій хвилині відзначився Лі Кан Ін - 1:2, а вже в компенсований арбітром час навіс Усмана Дембеле знайшов в штрафному майданчику голову Гонсалу Рамуша - 2:2, зустріч була переведена у серію пенальті.

В серії одиннадцятиметрових ударів парижани були більш майстерними за Тоттенгем, а вирішальний удар на рахунку Нуну Мендеша.

Таким чином, ПСЖ здобув перший в своїй історії Супрекубок УЄФА.

Суперкубок УЄФА. Удіне, Італія. 13 серпня 2025

ПСЖ (Париж, Франція) - Тоттенгем (Лондон, Англія) 2:2 (пен 4:3) (Лі Кан Ін 85, Рамуш 90+4 - ван де Вен 39, Ромеро 48)

Серія пенальті:

0:1 Соланке, 0:1 Вітінья (повз ворота), 0:2 Бентанкур, 1:2 Гонсалу Рамуш, 1:2 ван де Вен (воротар), 2:2 Дембеле, 2:2 Тель (повз ворота), 3:2 Лі Кан Ін, 3:3 Порро, 4:3 Нуну Мендеш



ПСЖ: Шевальє, Хакімі, Маркіньос, Пачо, Мендеш, Заїр-Емері (Лі Кан Ін, 68), Вітінья, Дуе (Рамуш, 77), Барколя (Мбайє, 67), Дембеле, Кварацхелія (Фабіан, 60)

Тоттенгем: Вікаріо, Порро, Данзо, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Бентанкур, Палінья (Грей, 72), Сарр, Рішарлісон (Соланке, 72), Кудус (Тель, 79)