Сьогодні, 9 липня, в рамках півфіналу клубного чемпіонату світу відбулася зустріч між ПСЖ та мадридським Реалом.

Вже на початку зустрічі підопічні Луїса Енріке вийшли вперед. Фабіан Руїс підібрав м'яч у штрафному майданчику Реала після помилки Асенсіо та переграв голкіпера ударом у нижній лівий кут воріт.

Майже одразу ПСЖ подвоїв перевагу. Після катастрофічної помилки Рюдігера м'яч отримав Усман Дембеле, котрий з близької відстані закотив його в сітку.

В середині першого тайму парижани зробили рахунок розгромним завдяки чудовій комбінації. Фабіан Руїс опинився вільним у штрафному майданчику завдяки передачі, яку віддав Ашраф Хакімі, і безпомилково відправив м'яч у правий нижній кут воріт.

На перерву команди пішли за рахунку 3:0.

В кінцівці поєдинку ПСЖ забив четвертий м'яч завдяки влучному удару Гонсало Рамоса.

Більше команди не забивали і фінальний свисток зафіксував перемогу ПСЖ з рахунком 4:0.

Клубний чемпіонат світу, півфінал

ПСЖ – Реал – 4:0

Голи: Руїс 6, 24, Дембеле, 9, Рамос, 87

У фіналі клубного чемпіонату світу ПСЖ зустрінеться з англійським Челсі.