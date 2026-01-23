У рамках 19-го туру чемпіонату Франції сезону 2025/2026 ПСЖ здобув важку виїзну перемогу над Осером. Поєдинок відбувся на стадіоні Аббе Дешам в Осері. Гості перемогли з мінімальним рахунком 1:0.

Доля матчу вирішилася у заключній частині гри. На 79-й хвилині результативний удар завдав вінгер парижан Бредлі Баркола, забивши єдиний і переможний м’яч у цій зустрічі.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний відіграв усі 90 хвилин.

Після цього успіху команда Луїса Енріке набрала 45 очок за підсумками 19 турів і піднялася на перше місце в турнірній таблиці Ліги 1. Осер, маючи в активі 12 балів, продовжує перебувати в зоні боротьби за виживання та займає 17-ту позицію.

Франція. Ліга 1. 19 тур

Осер - ПСЖ 0:1 (Баркола 79)

У наступному турі чемпіонату ПСЖ 1 лютого зіграє на виїзді проти Страсбурга, тоді як Осер того ж дня проведе матч з Тулузою.