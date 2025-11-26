На Парк де Пренс завершився матч п’ятого туру загального етапу Ліги чемпіонів, у якому ПСЖ здобув яскраву вольову перемогу над лондонським Тоттенгемом — 5:3.

Гості першими відкрили рахунок на 35-й хвилині: Рішарлісон влучно пробив після передачі Рандаля Коло Муані. Однак наприкінці першого тайму Вітінья зрівняв рахунок, пробивши ворота суперника перед свистком на перерву.

Початок другого тайму знову приніс гол англійцям — Коло Муані реалізував момент на 50-й хвилині та зробив рахунок 1:2. Парижани швидко відповіли: Вітінья оформив дубль на 53-й хвилині, зрівнявши рахунок, а вже за кілька хвилин Фабіан Руїc вивів ПСЖ уперед — 3:2.

Перевагу господарів зміцнив Вільям Пачо, вразивши ворота Тоттенгема на 65-й хвилині. Проте гості скоротили відставання: Коло Муані оформив дубль і зробив рахунок 4:3 на 73-й хвилині. Вітінья ж поставив крапку у матчі — його третій гол на 76-й хвилині з пенальті забезпечив перемогу ПСЖ - 5:3.

У доданий час арбітр Фелікс Цвайєр, після перегляду VAR, вилучив захисника ПСЖ Люку Ернандеса прямою червоною карткою.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лаві для запасних своєї команди і з'явився тільки у компенсований арбітром час після вилучення Люки Ернандеса, замінивши автора хет-трику Вітінью.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. 5 тур

ПСЖ (Франція) — Тоттенгем (Англія) 5:3 (Вітінья 45, 53, 76 пен, Руїс 59, Пачо 65, - Рішарлісон 35, Коло Муані 50, 72)

Вилучення: Л. Ернандес (ПСЖ) 90+3