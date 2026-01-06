Радість і шок для Довбика. Українець провів лише 26 хвилин на полі через травму, але забив і став кращим гравцем матчу Лечче – Рома
Форвард збірної України провів парадоксальний матч
близько 2 годин тому
У 19-му турі італійської Серії А Рома на виїзді впевнено переграла Лечче.
Рахунок було відкрито вже на 14-й хвилині: Пауло Дібала став архітектором атаки та віддав результативну передачу на Фергюсона, який і завершив момент голом. Надалі римляни контролювали перебіг зустрічі, а ключовим творчим фактором залишався аргентинець, який зрештою напряму вплинув і на другий м’яч.
На 60-й хвилині замість конкурента на поле вийшов українець Артем Довбик, і вже за 11 хвилин форвард подвоїв перевагу гостей: він впевнено розібрався у штрафному після подачі Дібали з кутового і прострілу партнера, забивши зі свого єдиного удару по воротах у матчі.
За час на полі Довбик також устиг зробити три дотики у штрафному майданчику, показав 100% успішності дриблінгу (1/1), один раз потрапив у офсайд, віддав 6 точних передач із 7 (86%), виграв 1 із 2 дуелей у повітрі та 1 із 1 на землі. Втім, на 86-й хвилині він був змушений залишити поле через травму. Попри короткий відрізок, оцінка 7.9 стала найвищою серед усіх гравців цього матчу.
Рома набрала 36 очок у турнірній таблиці та впритул наблизилася до третього Наполі. Однак у чемпіона дві гри в запасі.
Серія А, 19-й тур
Лечче – Рома 0:2
Голи: Фергюсон, 14, Довбик, 71
