Сергій Разумовський

У 19-му турі італійської Серії А Рома на виїзді впевнено переграла Лечче.

Рахунок було відкрито вже на 14-й хвилині: Пауло Дібала став архітектором атаки та віддав результативну передачу на Фергюсона, який і завершив момент голом. Надалі римляни контролювали перебіг зустрічі, а ключовим творчим фактором залишався аргентинець, який зрештою напряму вплинув і на другий м’яч.

На 60-й хвилині замість конкурента на поле вийшов українець Артем Довбик, і вже за 11 хвилин форвард подвоїв перевагу гостей: він впевнено розібрався у штрафному після подачі Дібали з кутового і прострілу партнера, забивши зі свого єдиного удару по воротах у матчі.

За час на полі Довбик також устиг зробити три дотики у штрафному майданчику, показав 100% успішності дриблінгу (1/1), один раз потрапив у офсайд, віддав 6 точних передач із 7 (86%), виграв 1 із 2 дуелей у повітрі та 1 із 1 на землі. Втім, на 86-й хвилині він був змушений залишити поле через травму. Попри короткий відрізок, оцінка 7.9 стала найвищою серед усіх гравців цього матчу.

Рома набрала 36 очок у турнірній таблиці та впритул наблизилася до третього Наполі. Однак у чемпіона дві гри в запасі.

Серія А, 19-й тур

Лечче – Рома 0:2

Голи: Фергюсон, 14, Довбик, 71