Рауль потрапив у список кандидатів на посаду головного тренера Баєра
Легенда Реала може очолити леверкузенців після відставки тена Хага
Колишній форвард мадридського Реала Рауль Гонсалес, який раніше очолював молодіжну команду вершкових, може стати новим головним тренером леверкузенського Байера. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, іспанець увійшов до шорт-листа кандидатів, який розглядає керівництво німецького клубу.
Окрім Рауля, серед можливих претендентів значаться ще два фахівці: наставник дортмундської Боруссії Едін Терзіч та колишній тренер Лейпцига Марко Розе.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що нідерландський спеціаліст Ерік тен Хаг, який очолив Байер у травні цього року, був звільнений після лише двох турів Бундесліги.
