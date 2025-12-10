У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Сіті здобув важливу перемогу на полі Реала — 2:1. Мадридці активно розпочали гру й першими відкрили рахунок: Родріго на 28-й хвилині реалізував вихід після передачі Беллінгема.

Після пропущеного гола Реал зупинився, чим скористався Сіті. Спершу Куртуа парирував удар Гвардіола, але О'Райлі добив м'яч у ворота та зрівняв рахунок. Наприкінці тайму Ерлінг Голанд заробив пенальті у боротьбі з Рюдігером і сам реалізував 11-метровий — 1:2.

У другому таймі команди обмінялися моментами: Куртуа неодноразово рятував Реал, тоді як Сіті діяв гостріше в атаці. Голанд міг оформити дубль, але голкіпер мадридців знову виручив.

Хабі Алонсо не кинув у гру Кіліана Мбаппе, який залишився на лаві запасних зі зламаним пальцем. Наприкінці матчу свіжий Ендрік міг здобути для Реала нічию, пробивши у перекладину після подачі Каррераса.

У підсумку, Реал не зміг відігратися, і Манчестер Сіті взяв вольову перемогу в Мадриді. Український воротар мадридського клубу Андрій Лунін увесь матч просидів на лаві для запасних.

Ліга чемпіонів. 6 тур

Реал Мадрид (Іспанія) – Манчестер Сіті (Англія) 1:2

Голи: Родріго 28 – O'Райллі 35, Голанд 43 пен