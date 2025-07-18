Павло Василенко

Бразильський футболіст Родріго може залишити Реал Мадрид і знайти новий клуб, але проблемою для зацікавлених сторін є вихідна винагорода, яку вимагає Королівський клуб.

Поява Хабі Алонсо на посаді головного тренера Реала віщує очікувані зміни у складі. Іспанський тренер відпустив Луку Модріча та Лукаса Васкеса. Але ці двоє не єдині, хто може піти. Дані Себальос, Браїм Діас та Родріго також не входять до планів колишнього тренера Баєра.

За даними деяких іспанських ЗМІ, Реал не відпустить бразильця менше, ніж за 100 мільйонів євро, інші джерела стверджують, що він може піти приблизно за 80-90 мільйонів євро. Зацікавлених сторін багато, але питання в тому, чи хтось буде готовий заплатити таку суму за бразильського футболіста, залишається відкритим.

Арсенал виявляв до нього інтерес з початку трансферного вікна, а раптова смерть Діогу Жоти змусила Ліверпуль вийти на ринок у пошуках вінгера. Ліверпуль також може втратити Луїса Діас, який є однією з головних цілей Баварії.

Минулого сезону Родріго провів 30 матчів у Ла Лізі, забивши шість голів та віддавши п'ять гольових передач. Він перейшов у Реал з Сантоса у 2019 році за 45 мільйонів євро.