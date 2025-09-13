Сергій Стаднюк

У четвертому турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на виїзді втримав перемогу над Реал Сосьєдадом.

Вже на 2-й хвилині Арда Гюлер вразив ворота суперника, але гол скасували через офсайд. А ще за десять хвилин мадридці все ж вийшли вперед завдяки точному удару Кіліана Мбаппе.

Гості залишилися у меншості після вилучення колишнього одноклубника Іллі Забарного Гейсена, проте наприкінці першого тайму це не завадило французькому нападнику ще й оформити асист на Гюлера, який цього разу легально подвоїв перевагу мадридців.

Після перерви баски активізувалися й скоротили відставання — Оярсабаль реалізував пенальті на. Однак навіть попри чисельну перевагу Сосьєдад реалізувати власні моменти не зумів. Український голкіпер «вершкових» Андрій Лунін весь матч провів на лаві запасних.

Реал набрав 12 очок у турнірній таблиці й продовжує одноосібно очолювати чемпіонат. Однак в Атлетіка (9) ще є матч у запасі.

Ла Ліга, четвертий тур

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид 1:2

Голи: Оярсабаль, 56 (пен.) – Мбаппе, 12, Гюлер, 44

Реал Сосьєдад: Реміро, Елустондо (Арамбуру 57), Субельдія, Чалета-Цар, Гомес, Марін (Кубо 66), Готі (Солер 57), Горротчатегі (Каррікабуру 78), Барренечеа, Гедеш (Захарян 66), Оярсабаль

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Александер-Арнолд 82), Мілітао, Гейсен, Каррерас, Гюлер (Алаба 88), Чуамені, Себальос (Асенсіо 68), Браїм Діас (Вальверде 46), Вінісіус Жуніор (Фран 68), Мбаппе

Попередження: Субельдія, 5, Барренечеа, 45+1 – Мбаппе, 63

Вилучення: Гейсен, 32