Реал ледь втримав перемогу над Сосьєдадом після провалу експартнера Забарного
Лунін традиційно залишився в запасі
15 хвилин тому
У четвертому турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал на виїзді втримав перемогу над Реал Сосьєдадом.
Вже на 2-й хвилині Арда Гюлер вразив ворота суперника, але гол скасували через офсайд. А ще за десять хвилин мадридці все ж вийшли вперед завдяки точному удару Кіліана Мбаппе.
Гості залишилися у меншості після вилучення колишнього одноклубника Іллі Забарного Гейсена, проте наприкінці першого тайму це не завадило французькому нападнику ще й оформити асист на Гюлера, який цього разу легально подвоїв перевагу мадридців.
Після перерви баски активізувалися й скоротили відставання — Оярсабаль реалізував пенальті на. Однак навіть попри чисельну перевагу Сосьєдад реалізувати власні моменти не зумів. Український голкіпер «вершкових» Андрій Лунін весь матч провів на лаві запасних.
Реал набрав 12 очок у турнірній таблиці й продовжує одноосібно очолювати чемпіонат. Однак в Атлетіка (9) ще є матч у запасі.
Ла Ліга, четвертий тур
Реал Сосьєдад – Реал Мадрид 1:2
Голи: Оярсабаль, 56 (пен.) – Мбаппе, 12, Гюлер, 44
Реал Сосьєдад: Реміро, Елустондо (Арамбуру 57), Субельдія, Чалета-Цар, Гомес, Марін (Кубо 66), Готі (Солер 57), Горротчатегі (Каррікабуру 78), Барренечеа, Гедеш (Захарян 66), Оярсабаль
Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Александер-Арнолд 82), Мілітао, Гейсен, Каррерас, Гюлер (Алаба 88), Чуамені, Себальос (Асенсіо 68), Браїм Діас (Вальверде 46), Вінісіус Жуніор (Фран 68), Мбаппе
Попередження: Субельдія, 5, Барренечеа, 45+1 – Мбаппе, 63
Вилучення: Гейсен, 32