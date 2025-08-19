Павло Василенко

Новий сезон у вищому дивізіоні Іспанії розпочався у п'ятницю, але мадридський Реал лише сьогодні прийматиме Осасуну на «Сантьяго Бернабеу». Це незвичайна ситуація, оскільки матчі Ла Ліги зазвичай проводяться з неділі по понеділок, і лише зрідка протягом тижня проводяться матчі.

Хоча футболісти Королівського клуб звикли виходити на поле по суботах чи неділях, цього року все інакше, головним чином через їхню участь у Клубному чемпіонаті світу. Команда під керівництвом Хабі Алонсо вийшла до півфіналу турніру в США, де програла Парі Сен-Жермен з рахунком 0:4.

Для Реала сезон 2024/25 завершився 10 липня. Після цього гравці пішли у відпустку та розпочали підготовку до наступного сезону 4 серпня. Тому керівництво клубу попросило перенести перший матч, але організатори змагань відхилили це прохання. Зрештою, його все ж таки зіграють на кілька днів пізніше, а не у вихідні.

Гравці мадридського клубу встигли зіграти два товариські матчі перед початком сезону, один з яких пройшов за зачиненими дверима на їхньому тренувальному центрі, де вони зустрілися з Леганесом. Другий був проти команди австрійського першого дивізіону Тіроль, який завершився з рахунком 4:0 на користь іспанської команди.

Джерело з тренерського штабу Реала, яке побажало не називати свого імені, оскільки не мало права говорити, минулого тижня розповіло виданню The Athletic, що щодо такої незвичайної підготовки існують неоднозначні почуття.

За його словами, Клубний чемпіонат світу не допоміг їм у підготовці з кількох причин – від занадто великої кількості зіграних хвилин, до кліматичних умов з високою вологістю та спекою, поганого рельєфу, різниці в часі, до того, що турнір грався наприкінці складного сезону.

Однак інше джерело назвало змагання дуже корисними, оскільки вони дозволили досягти головної мети, яка полягала у зміні динаміки команди порівняно з минулим сезоном. Тренер Хабі Алонсо хотів запровадити систему, в якій гравці тренувалися б з більшою інтенсивністю. Водночас він більше використовує відеоаналіз і робить більший акцент на дисципліні та пунктуальності.

Реал також намагається залишити позаду сезон, у якому їм не вдалося виграти жодного з трьох головних трофеїв у Ла Лізі , Лізі чемпіонів чи Кубку Іспанії. Однак, очікування зараз дуже високі після приходу нового тренера, який замінить Карло Анчелотті. Водночас, схоже, що новий керманич Реала матиме трохи більше повноважень, ніж його попередник.

Цього літа клуб витратив понад 180 мільйонів євро на чотирьох гравців, спочатку підписавши Трента Александер-Арнольда за 10 мільйонів євро, придбавши його до закінчення терміну дії контракту з Ліверпулем, щоб він міг зіграти на Клубному чемпіонаті світу.

Він заплатив ще 58 мільйонів за іспанського захисника Діна Хейсена з Борнмута, 50 мільйонів за лівого захисника Альваро Каррераса з Бенфіки та 63 мільйони за аргентинського плеймейкера Франко Мастантуона з Рівер Плейт.

Водночас, Лука Модрич та Лукас Васкес, які допомогли клубу виграти 51 трофей, покинули Реал.

Гравцем мадридської команди є український голкіпер Андрій Лунін.