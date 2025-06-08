Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про свої очікування від фінального протистояння у Лізі націй проти збірної Іспанії. Слова 40-річного нападника наводить офіційний сайт УЄФА.

«Португалія налаштована оптимістично і почувається впевнено. На нас чекає матч із приголомшливою збірною, можливо, найкращою у світі, але ми впевнені в собі після переможного півфіналу. Сподіваюся, що зможемо проявити себе з найкращого боку і завоювати трофей. Така природа фіналу. Ми спокійні й віримо, що в нас все вийде.

Кожна гра — це окрема історія. Ми давно не перемагали Німеччину, але час іде, все змінюється. Ми розуміємо, що буде дуже важко, але така суть фіналів. Іспанія дуже впевнена в собі, не програвала в 24 офіційних матчах поспіль, але в нас є свої сильні сторони. Ми віримо, що все складеться на нашу користь.

Коли має відбутися великий матч, я, звичайно, хвилююся, але через це не втрачаю сон. Для мене це нормально. Одне покоління йде, інше приходить. Ямал і Вітінья — не з одного покоління, але це нормально, коли говорять про таке зіткнення.

Насправді це просто команда проти команди. Я хочу, щоб Португалія виступила на своєму найкращому рівні, щоб ми зіграли відмінно, адже ми зустрічаємося з однією з найкращих збірних у світі.

Ямаль чудово виглядає у клубі та збірній. Для нього це чудова атмосфера, щоб проявити свої найкращі якості. Дайте йому рости, не тисніть на нього, щоб ми могли насолоджуватися таким талантом багато років. Я хотів би зняти з нього тиск і залишити його в спокої. Це дуже талановитий футболіст.

Хет-трик у ворота Іспанії на ЧС-2018? Спогади — це частина нашого життя, вони роблять нас такими, якими ми є зараз. Іноді я повертаюся думками до цих моментів і сподіваюся, що це може надихнути інших. Але футбол навчив мене, що минуле — це минуле, і потрібно жити сьогоденням. У фіналі ми граємо за титул, ми вже вигравали його одного разу, але хочемо зробити це знову», — заявив Роналду.