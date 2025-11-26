У Піреях завершився матч п’ятого туру загального етапу Ліги чемпіонів, у якому Олімпіакос на стадіоні Георгіоса Караїскакіса приймав мадридський Реал. Поєдинок видався результативним та завершився перемогою гостей із рахунком 3:4.

Господарі відкрили рахунок на 8-й хвилині — Чікінью вдало підключився до атаки та вивів Олімпіакос уперед. Проте вже з 22-ї по 29-ту хвилину Реал повністю змінив хід гри: Кіліан Мбаппе оформив хет-трик, забивши три м’ячі поспіль і встановивши рахунок 1:3.

На початку другого тайму Мехді Таремі скоротив відставання Олімпіакоса — 2:3 на 52-й хвилині. Та Мбаппе знову втрутився у сценарій матчу: на 60-й хвилині французький форвард забив свій четвертий гол і оформив покер, збільшивши перевагу мадридців до 2:4.

Грецька команда не здалася та знову повернула інтригу на 81-й хвилині — Айюб Ель-Каабі забив третій м’яч Олімпіакоса. Однак Реал втримав переможний результат.

Український воротар Реала Андрій Лунін провів свій перший матч в сезоні за королівський клуб. Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук на полі так і не з'явився, увесь ігровий час провівши на лаві для запасних.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. 5 тур

Олімпіакос (Греція) — Реал Мадрид (Іспанія) 3:4 (Чікінью 8, Таремі 52, Ель-Каабі 81 - Мбаппе, 22, 24, 29, 60)