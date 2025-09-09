Ребров кинув на Азербайджан новачків збірної України. Фото
Синьо-жовті назвали склад
близько 1 години тому
Фото - УАФ
Став відомий склад збірної України на матч 2 туру кваліфікації ЧС-2026 року проти Азербайджану.
Головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров виставив на гру наступну 11-ку. Вперше в основі отримають шанс дебютанти Артем Бондаренко та Олег Очеретько з Шахтаря.
Матч Азербайджан – Україна відбудеться сьогодні у Баку та розпочнеться о 19:00 за київським часом.
У першому турі збірна України з рахунком 0:2 поступилася Франції, в той час як Азербайджан програв Ісландії – 0:5.