Сергій Стаднюк

Головний тренер збірної України Сергій Ребров після мінімальної перемоги у матчі четвертого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (2:1) пояснив рішення випустити захисника Валерія Бондаря на незвичній позиції. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Бондар може грати правого захисника, а в той момент нам потрібен був сильний захисник. Тому Бондар вийшов на позицію правого захисника, ми не грали в три центральні захисники. Я вдячний журналістам, що немає таких запитань, які виводять із себе. Тому почуваюся нормально. Знаю, що могли бути запитання важчі. Але вдячний, що мені дали трішки відпочити. Сергій Ребров

Нагадаємо, збірна України набрала сім очок у групі D кваліфікації на чемпіонат світу. У випадку поразки синьо-жовтих у наступному турі від Франції та перемоги Ісландії над Азербайджаном, команду Реброва не влаштує нічия в очній зустрічі з острів’янами, аби сподіватися на плей-оф.

Усі перипетії навколо матчу кваліфікації на Мундіаль, аналіз і огляд гри – на сторінці події Україна – Азербайджан на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.