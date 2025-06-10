Головний тренер збірної України Сергій Ребров перед матчем товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії висловився щодо необхідного рівня налаштування для національної команди. Слова фахівця передає пресслужба УАФ.

Коли ми граємо за Україну – це зовсім інша справа. На цей турнір у Канаду приїхали всі – не було жодної відмови, щоб хтось не хотів їхати. Так, були серйозні проблеми у деяких гравців, але це дійсно були проблеми.

Але коли ми приїжджаємо до збірної, важливо не тільки приїхати, а показувати свій максимум. Я зараз сказав те ж саме після інтерв'ю тренера збірної Німеччини. Після першої гри він сказав: «Якщо ми не показуємо свій максимум, якщо ми не граємо на сто відсотків, то дуже важко конкурувати на цьому рівні».

Ми повинні думати про свою гру, як обіграти, як зламати оборону Нової Зеландії. На жаль, як я кажу, немає часу, щоб у кожній грі... Іноді ми робимо... Недостатньо часу, як у грі із Бельгією було два дні на відновлення. Було дуже важко.

Чого можна очікувати? Я впевнений, що ця команда готується до чемпіонату світу. Потрібно розуміти, як ми намагаємося обіграти цю команду.