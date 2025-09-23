Павло Василенко

Чутки розвіянo: Сергій Ребров не залишає збірну України. Наставник національної команди планує працювати з синьо-жовтими щонайменше до завершення відбору на чемпіонат світу-2026.

Останніми днями в медіа активно обговорювали можливий відхід тренера до Панатінаїкоса. Грецький клуб справді виявляв інтерес, однак там уже отримали чіткий сигнал: Ребров нікуди не йде.

За інформацією журналіста Віктора Вацка, головний тренер зосереджений на одній меті – вивести збірну України на світову першість.

Синьо-жовті залишаються головним пріоритетом для Реброва, і фахівець прагне здійснити мрію – подарувати Україні путівку на чемпіонат світу.

За свою кар’єру Ребров працював із київським Динамо, Аль-Ахлі, Ференцварошем, Аль-Айном та останнім часом зі збірною України.