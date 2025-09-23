Ребров визначився: чи залишиться тренер із збірною України заради ЧС-2026?
Джерело повідомило деталі
близько 1 години тому
Чутки розвіянo: Сергій Ребров не залишає збірну України. Наставник національної команди планує працювати з синьо-жовтими щонайменше до завершення відбору на чемпіонат світу-2026.
Останніми днями в медіа активно обговорювали можливий відхід тренера до Панатінаїкоса. Грецький клуб справді виявляв інтерес, однак там уже отримали чіткий сигнал: Ребров нікуди не йде.
За інформацією журналіста Віктора Вацка, головний тренер зосереджений на одній меті – вивести збірну України на світову першість.
Синьо-жовті залишаються головним пріоритетом для Реброва, і фахівець прагне здійснити мрію – подарувати Україні путівку на чемпіонат світу.
За свою кар’єру Ребров працював із київським Динамо, Аль-Ахлі, Ференцварошем, Аль-Айном та останнім часом зі збірною України.
Матеріали по темі
Не відпустить до Греції? Шевченко поставив крапку в питання прощання з Ребровим
близько 10 годин тому