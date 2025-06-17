Головний тренер збірної України Сергій Ребров відмовився від фінансово-вигідної пропозиції з Близького Сходу. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Дивіться, я вважаю, що в випадку невиходу збірної України на чемпіонат світу Реброва звільняти не варто. Я вважаю, що в такому випадку він сам повинен подати відставку. І це буде нормально, це буде солідно. Тому що є завдання. Виконав – красунчик, питань нема, працюєш. Не виконав – до побачення. Я впевнений, що без роботи навіть у випадку невдачі зі збірної України Ребров не залишиться.

Мені ще весною, до речі, розповідали, що в нього на руках є просто шикарна пропозиція із Близького Сходу. Я не наважуся сказати точно – Саудівська Аравія чи Емірати. Для мене глобально це одне і те саме. Я просто точно не пригадую.

Але я знаю, що там умови особистого контракту були названі такі, що, давайте так скажу, збірна України не відгадує в рази. І коли я кажу в рази, то я маю на увазі не вдвічі. Побільше. Коротше, жоден український тренер навіть близько стільки не заробляє на даний момент.

Але, дивіться, я так розумію, що Ребров відхилив цю пропозицію. Я так розумію, що для нього справа честі. Я розумію, що він прагне досягти успіху зі збірної України. І він вірить, що зможе вивести збірну Україну на чемпіонат світу.