Сьогодні, 29 серпня, о 14:00 за київським часом у Монако відбулося жеребкування основного етапу Ліги Європи сезону 2025/26. Усі 36 учасників було розподілено на чотири кошики по дев'ять команд, згідно з клубним рейтингом УЄФА.

Формат турніру залишається незмінним другий рік поспіль: команди зіграють у загальній турнірній таблиці, що включає 36 колективів. На груповому етапі заплановано вісім турів.

Вісім лідерів таблиці безпосередньо виходять до 1/8 фіналу, тоді як клуби, що посіли місця з 9-го по 24-те, розіграють путівки до плей-оф через стадію 1/16 фіналу.

Сітка суперників формується єдиним жеребкуванням з використанням комп'ютерної системи. Кожна команда проведе по два поєдинки з представниками кожного кошика – один на домашньому стадіоні та один у гостях.

