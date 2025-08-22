Сергій Стаднюк

У матчі-відкритті німецької Бундесліги Баварія на своєму полі розгромила Лейпциг.

Мюнхенці продемонстрували атакувальну міць із перших хвилин. У середині першого тайму рахунок відкрив Майкл Олісе, а вже за п’ять хвилин Луїс Діас подвоїв перевагу мюнхенців. До перерви Олісе оформив дубль, довівши рахунок до 3:0.

У другому таймі Баварія продовжили контролювати гру, а головною зіркою став Гаррі Кейн, який оформив хет-трик за 15 хвилин. Діас, крім свого голу, відзначився ще й двома асистами, ставши одним із найкорисніших гравців матчу.

Баварія успішно розпочала сезон, занісши собі до активу перші три очки.

Бундесліга, перший тур

Баварія – РБ Лейпциг 6:0

Голи: Олісе, 27, 42, Діас, 32, Кейн, 64, 74, 78

Баварія: Ноєр, Лаймер (Бое, 69), Упамекано, Та (Кім, 68), Станішич, Кімміх, Горецка (Павлович, 68), Олісе, Гнабрі (Карл, 69), Діас, Кейн (Кусі-Асаре, 86)

Лейпциг: Гулачі, Баку, Орбан, Лукеба, Раум, Зайвальд (Уедраого, 88), Шлагер (Банзузі, 69), Хаві Сімонс, Бакайоко (Баумгартнер, 69), Опенда, Нуса

Попередження: Та, Лаймер, Кімміх, Олісе – Орбан