Сергій Разумовський

У 13-му турі португальскої Прімейри Бенфіка на своєму полі зіграла внічию зі Спортінгом.

«Леви» активніше розпочали лісабонське дербі й швидко повели у рахунку. Вже на 12-й хвилині Гонсалвеш реалізував свій момент, змусивши «орлів» відіграватися.

Пропущений м’яч підштовхнув підопічних Жозе Моурінью додати в темпі та агресії в атаці. Й це дало результат усередині тайму. Георгій Судаков заштовхав м’яч у ворота, зрівнявши рахунок.

Nunca desistas! O Sudakov sabe 😉 pic.twitter.com/7qVRwDZnfj — SL Benfica (@SLBenfica) December 5, 2025

Надалі обидві команди мали нагоди, але жодній не вдалося змінити цифри на табло, тож дербі завершилося бойовою нічиєю 1:1. У компенсований час гравець Бенфіки Престіанні змусив партнерів догравати вдесятьох, заробивши пряму червону картку.

🇺🇦 Обидва українці у цій зустрічі святкували ювілеї. Судаков за 80 хвилин забив м’яч, завдав трьох ударів, із них два – у площину. Хавбек заробив три фоли. Віддав 29 із 34 точних передач (85% точності). Оцінки: 7.2 від WhoScored і 7.5 від SofaScore.

🇺🇦 Голкіпер Анатолій Трубін був не таким успішним. У його пасиві пропущений м’яч і лише один сейв, а також два вибивання рукою. Воротар віддав 14 із 20 точних передач. Оцінки: 6.5 від WhoScored і 6.3 від SofaScore.

Бенфіка набрала 29 очок і продовжує відставати від Спортінга на три бали. Лідером залишається Порту (34)

Чемпіонат Португалії, 13-й тур

Бенфіка – Спортінг 1:1

Голи: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12

Бенфіка: Трубін, Даль, Дедич, Отаменді, Сілва, Барренечеа (Сілва 88), Ріос, Судаков (Престіанні 81), Еурснес, Баррейро, Павлідіс (Іванович 86)

Спортінг: Сілва, Фреснеда, Інасіу, Діоманде, Араухо, Моріта (Кенда 61), Юльман, Гонсалвеш (Сімоеш 61), Катаму, Трінкау (Сантос 86), Суарес Чарріс (Іоаннідіс 86)

Попередження: Баррейро, Павлідіс – Моріта, Суарес Чарріс, Фреснеда, Араухо

Вилучення: Престіанні, 90+2