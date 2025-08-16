Скала прознущалася з Реал Фарми, команда Гармаша й Рибалки впевнено перемогла, Тростянець розгромив Локо. Відео
Результати ігрового дня суботи в українській Другій лізі
близько 2 годин тому
Завершилися матчі суботи, 16 серпня, у четвертому турі української Другої ліги.
У групі А Другої ліги Скала 1911 знищила Реал Фарму з рахунком 6:0, оформивши перемогу ще в першому таймі завдяки голам Ралюченка, Гудзинського, Лісовика та дублю Кравченка, а наприкінці матчу крапку поставив Жуміга.
Буковина-2 вдома поступилася Лісному – гості повели вже на 12-й хвилині завдяки пенальті Волошина, а наприкінці зустрічі перемогу закріпив Доброхотов. Варто відзначити, що екс-динамівці Гармаш і Рибалка навіть не потрапили до заявки.
Полісся-2 здобуло вольову перемогу над Нивою Вінниця. Грищенко відкрив рахунок, Йока подвоїв перевагу, а гол Погорілого на останніх хвилинах лише скоротив відставання.
Турнірна ситуація у групі А.
У групі Б Тростянець без проблем переграв Локомотив. Ще до перерви відзначився Замуренко, після чого у другому таймі Хуссін і Деревинський оформили впевнену перемогу 3:0.
Гірник-Спорт вдома сенсаційно поступився Пенуелу. Гості відзначилися тричі зусиллями Златьєва, Поповича та Сорочана, тоді як господарі відповіли лише пізніми голами Лебедєва і Бокулєва.
Діназ зазнав поразки від Колоса-2. Дубль Любка й точний удар Харжевського забезпечили гостям комфортну перевагу ще до перерви, а єдиний гол господарів у другому таймі записав на свій рахунок Бобіта.
Турнірна ситуація у групі Б.
Друга ліга, четвертий тур
Група А
Реал Фарма – Скала 1911 0:6
Голи: Ралюченко, 20, Гудзинський, 38, Кравченко, 39, 46, Лісовик, 42, Жуміга, 80
Буковина-2 – Лісне 0:2
Голи: Волошин, 12 (пен.), Доброхотов, 89
Полісся-2 – Нива Вінниця 2:1
Голи: Грищенко, 37, Йока, 63 – Погорілий, 89
Група Б
Тростянець – Локомотив 3:0
Голи: Замуренко, 12, Хуссін, 52, Деревинський, 62
Гірник-Спорт – Пенуел 1:3
Голи: Златьєв, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедєв, 78, Бокулєв, 90+2
Діназ – Колос-2 1:3
Голи: Бобіта, 54 – Любко, 17, 20, Харжевський, 39
