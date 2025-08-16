Сергій Стаднюк

Завершилися матчі суботи, 16 серпня, у четвертому турі української Другої ліги.

У групі А Другої ліги Скала 1911 знищила Реал Фарму з рахунком 6:0, оформивши перемогу ще в першому таймі завдяки голам Ралюченка, Гудзинського, Лісовика та дублю Кравченка, а наприкінці матчу крапку поставив Жуміга.

Буковина-2 вдома поступилася Лісному – гості повели вже на 12-й хвилині завдяки пенальті Волошина, а наприкінці зустрічі перемогу закріпив Доброхотов. Варто відзначити, що екс-динамівці Гармаш і Рибалка навіть не потрапили до заявки.

Полісся-2 здобуло вольову перемогу над Нивою Вінниця. Грищенко відкрив рахунок, Йока подвоїв перевагу, а гол Погорілого на останніх хвилинах лише скоротив відставання.

Турнірна ситуація у групі А.

У групі Б Тростянець без проблем переграв Локомотив. Ще до перерви відзначився Замуренко, після чого у другому таймі Хуссін і Деревинський оформили впевнену перемогу 3:0.

Гірник-Спорт вдома сенсаційно поступився Пенуелу. Гості відзначилися тричі зусиллями Златьєва, Поповича та Сорочана, тоді як господарі відповіли лише пізніми голами Лебедєва і Бокулєва.

Діназ зазнав поразки від Колоса-2. Дубль Любка й точний удар Харжевського забезпечили гостям комфортну перевагу ще до перерви, а єдиний гол господарів у другому таймі записав на свій рахунок Бобіта.

Турнірна ситуація у групі Б.

Друга ліга, четвертий тур

Група А

Реал Фарма – Скала 1911 0:6

Голи: Ралюченко, 20, Гудзинський, 38, Кравченко, 39, 46, Лісовик, 42, Жуміга, 80

Буковина-2 – Лісне 0:2

Голи: Волошин, 12 (пен.), Доброхотов, 89

Полісся-2 – Нива Вінниця 2:1

Голи: Грищенко, 37, Йока, 63 – Погорілий, 89

Група Б

Тростянець – Локомотив 3:0

Голи: Замуренко, 12, Хуссін, 52, Деревинський, 62

Гірник-Спорт – Пенуел 1:3

Голи: Златьєв, 12, Попович, 42, Сорочан, 52 – Лебедєв, 78, Бокулєв, 90+2

Діназ – Колос-2 1:3

Голи: Бобіта, 54 – Любко, 17, 20, Харжевський, 39