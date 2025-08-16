Сергій Стаднюк

У третьому турі української Прем'єр-ліги Динамо на виїзді розгромило Епіцентр.

Епіцентр активно розпочав гру та до 4-ї хвилини притиснув Динамо до воріт, заробивши два поспіль кутові, після яких Нещерету довелося вступати в гру. Але невдовзі все перевернулося: Герреро відкрив рахунок, оформивши свій перший гол за киян у чемпіонатах України. За кілька хвилин він міг зробити дубль, проте арбітр зафіксував офсайд, а згодом ще й стійка воріт зупинила гольові потуги форварда.

Епіцентр не знітився й ближче до завершення першого тайму зрівняв рахунок завдяки Климцю, який скористався грубою помилкою Брагару, який просто віддав м’яч супернику. Однак у компенсований час першого тайму саме він виправився. Фланговий універсал заробив штрафний, після якого подача Піхальонка завершилася точним ударом головою Михайленка. У перерві замість Брагару вийшов колумбієць Анхель Торрес. Для нього це став дебютний офіційний матч за клуб.

Після перерви кияни довели свою перевагу. На 58-й хвилині Волошин завершив блискавичну контратаку й зробив рахунок 3:1. Пізніше Ванат також відправив м’яч у ворота суперника, але гол не зарахували через офсайд. Та лідер киян дочекався свого взяття воріт. На останній секунді він переграв Білика. У гольовій комбінації взяв участь Торрес.

Динамо стало єдиним клубом УПЛ, що залишається з максимумом очок у турнірній таблиці. Колос, Оболонь (по 7) і Шахтар (4, матч у запасі) дихають у спину одноосібному лідеру.

УПЛ, третій тур

Епіцентр – Динамо 1:4

Голи: Климець, 38 – Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 58, Ванат, 90+3

Епіцентр: Білик, Кош (Янаков 46), Григоращук, Мороз, Танчик (Кристін 64), Запорожець (Беженар 46), Миронюк, Климець, Демченко (Себеріо 72), Сіфуентес, Сидун (Бендера 55).

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Брагару (Торрес 46), Волошин, Яцик (Шапаренко 67), Михайленко (Буяльський 87), Піхальонок (Бражко 67), Герреро (Ванат 72).

Попередження: Миронюк, 90+2

