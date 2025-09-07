Сергій Стаднюк

Завершилися матчі групи E у другому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Грузії здобула впевнену домашню перемогу над Болгарією з рахунком 3:0. Уже в першому таймі господарі фактично зняли всі питання щодо переможця. Рахунок відкрив Кварацхелія, а наприкінці тайму відзначився гравець Колоса Гагнідзе. У другій половині зустрічі грузини повністю контролювали гру, і на 65-й хвилині Мікаутадзе закріпив перевагу, встановивши остаточний рахунок на табло.

У Коньї Туреччина зазнала нищівної поразки від Іспанії. Команда Луїса де ла Фуенте започаткувала розгром ще на старті гри. Педрі вже на 6-й хвилині відкрив рахунок, а дубль Меріно забезпечив гостям комфортну перевагу ще до перерви. У другій половині зустрічі іспанці не зупинилися. Ферран Торрес зробив рахунок 4:0, ще через кілька хвилин Меріно оформив хет-трик, а крапку поставив Педрі, оформивши дубль.

Іспанія набрала шість очок і одноосібно очолила групу E. Грузія з трьома балами за додатковими показниками обійшла Туреччину.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, група E, другий тур

Грузія – Болгарія 3:0

Голи: Кварацхелія, 30, Гагнідзе, 44, Мікаутадзе, 65

Туреччина – Іспанія 0:6

Голи: Педрі, 6, 62, Меріно, 22, 45+1, 57, Ферран Торрес, 53

Туреччина: Чакир, Мюлдюр (Челік, 63), Демірал, Бардакчі, Ельмалі (Кадіоглу, 63), Юксек (Озкан, 82), Чалханоглу (Кокджу, 68), Гюлер, Їлдіз, Актюркоглу, Акгюн (Акгін, 46).

Іспанія: Сімон, Порро, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья, Меріно, Педрі (Лопес, 68), Субіменді (Родрі, 73), Вільямс (Торрес, 44), Оярсабаль (де Фрутос, 68), Ямаль (Мората, 73).