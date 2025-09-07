Сергій Стаднюк

Завершилися матчі групи G у шостому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Литва на очах рідної публіки дала справжній бій Нідерландам, але все ж поступилася. «Помаранчеві» швидко вийшли вперед завдяки голу Депая, а згодом Тімбер подвоїв перевагу гостей. Здавалося, що матч пройде легко для фаворита, проте господарі зуміли відігратися ще до перерви. Відзначилися Гінейтіс і Гірдвайніс. У другій половині гри вирішальним став ще один точний удар Депая, який приніс Нідерландам важкі три очки.

Збірна Польщі на своєму полі здобула впевнену перемогу над Фінляндією. Господарі вийшли вперед після влучного удару Кеша. А далі героєм став Левандовскі. Спочатку форвард реалізував свій момент у компенсований до першого тайму час. А на початку другої половини зустрічі оформив асист на Каміньскі, після чого доля матчу була фактично вирішена. Фіни зуміли відповісти лише наприкінці зустрічі завдяки голу Калльмана, який допоміг уникнути розгрому.

Нідерланди набрали 10 очок і очолили групу G, випередивши Польщу за додатковими показниками. Фінляндія (7) відстала від лідерів.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, група G, другий тур

Литва – Нідерланди 2:3

Голи: Гінейтіс, 36, Гірдвайніс, 42 – Депай, 11, 63, Тімбер, 33

Литва: Гертмонас - Упстас (Бенета 50), Лекятас, Гірдвайніс, Армалас, Ласіцкас - Антанавічюс (Воробйовас 46), Гінейтіс - Сіргедас (Голубіцкас 67), Должніков (Магдушаускас 76), Янсонас (Паулаускас 46)

Нідерланди: Вербрюгген - Дюмфріс, де Врей (Ю. Тімбер 62), ван Дейк, Аке (ван де Вен 63) - Схаутен, Тімбер (де Врей 62) - Мален (де Лігт 88), Рейндерс (Стейн 62), Гакпо - Депай (Вегхорст 83)

Попередження: Ласіцкас, 28, Голубіцкас, 90+4

Польща – Фінляндія 3:1

Голи: Кеш, 27, Левандовскі, 45+2, Каміньскі, 55 – Калльман, 89

Польща: Скорупські, Кеш (Вшолек 46), Вісневскі, Беднарек, Ківьор, Сліш (Капустка 67), Зеліньскі, Каміньскі (Букса 80), С. Шиманьскі, Залевскі (Гросiцкi 68), Левандовскі (Свідерскі 67)

Фінляндія: Йоронен, Алхо, Пелтола (Сталь 64), Тенхо (Іванов 35), Коскі, Уронен (Ваананен 80), Кайрінен, Мархієв (Г. Камара 64), Лод, Антман (Калльман 64), Похьянпало

Попередження: Вісневскі, 74 – Калльман, 80