Сергій Стаднюк

Завершилися матчі групи A у другому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Збірна Німеччини на своєму полі впевнено переграла Північну Ірландію. Уже на 7-й хвилині Серж Гнабрі відкрив рахунок, однак гості зуміли відновити паритет завдяки голу Прайса. Щоправда, у другому таймі господарі додали в темпі та знову захопили ініціативу: спершу Амірі вивів «бундестім» уперед, а через три хвилини Вірц закріпив перевагу, встановивши остаточний рахунок.

У паралельному матчі Словаччина на виїзді вирвала мінімальну перемогу над Люксембургом. Поєдинок проходив у рівній боротьбі, і здавалося, що команди розійдуться без голів. Однак на останній хвилині основного часу Ріго став героєм гостей, відзначившись вирішальним м’ячем.

Словаччина набрала шість очок і одноосібно очолила групу A. Німеччина попри перемогу в очній зустрічі залишилася позаду Північної Ірландії (по 3).

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, група A, другий тур

Німеччина – Північна Ірландія 3:1

Голи: Гнабрі, 7, Амірі, 69, Вірц, 72 – Прайс, 34

Німеччина: Бауманн, Кох, Антон, Рюдігер (Та, 82), Раум, Гросс (Горецка, 66), Кімміх, Левелінг, Вірц, Гнабрі (Баєр, 61), Вольтемаде (Амірі, 61)

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Тоул (Макконвілл, 88), Макнейр, Г'юм, Девенні, Маккенн (Севілл, 76), Ші Чарльз, Бредлі, Прайс (Макдоннелл, 88), Гелбрейт (Маршалл, 76), Рід (Діон Чарльз, 70)

Попередження: Рюдігер – Галбрейт, Девенні, Бредлі, Севілл

Люксембург – Словаччина 0:1

Гол: Ріго 90