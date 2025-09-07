Сергій Стаднюк

Завершилися матчі групи J у шостому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Збірна Північної Македонії в рідних стінах розгромила Ліхтенштейн. Господарям допомогли не лише власні зусилля, а й автогол Бюхеля вже на 15-й хвилині. А після перерви розпочалося справжнє домінування македонців. Барді подвоїв рахунок, а вже за чотири хвилини Чурлінов зробив перевагу розгромною. Наприкінці гри Чамілі і Станковскі довершили погром. Цікаво, що за команду дебютував півзахисник Решат Рамадані, що належить київському Динамо.

Збірна Бельгії на своєму полі не залишила шансів Казахстану, також розгромивши суперника. Перший тайм завершився двома голами наприкінці. Де Брюйне відкрив рахунок, а Доку подвоїв перевагу через дві хвилини. У другій половині бельгійці лише нарощували темп: відзначився Ніколя, а експартнери по Манчестер Сіті оформили по дублю. Остаточний результат встановив Меньє.

Північна Македонія набрала 11 очок і продовжила очолювати групу J. Бельгія (10) обійшла Вельс за додатковими показниками, маючи матч у запасі.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, група J, другий тур

Північна Македонія – Ліхтенштейн 5:0

Голи: Бюхель, 15 (автогол), Барді, 52, Чурлінов, 56, Чамілі, 82, Станковскі, 90

Північна Македонія: Дімітрієвскі, Ілієвскі, Стойчевскі, Зайков, Аліоскі, Чурлінов (Чамілі, 58), Алімі (Рамадані, 71), Барді, Ельмас (Станковскі, 83), Міовскі (Рістовскі, 71), Трайковскі (Растодер, 58).

Ліхтенштейн: Бюхель, Малін, Трабер (Бек, 38), Гофер (Обервадіцер, 46), С. Вольфінгер (Маєр, 61), Люхінгер (А. Гаслер, 61), Н. Гаслер, Зеле, Геппель, Нотаро, Саглам (Нетцер, 75).

Попередження: Ілієвскі, 21, Рамадані, 88 – Обервадіцер, 56

Бельгія – Казахстан 6:0

Голи: Де Брюйне, 42, 84, Доку, 44, 60, Ніколя, 51, Меньє, 87

Бельгія: Куртуа, Дебаст, Теат, Кастань, Де Кейпер (Ванакен, 71), Тілеманс, Ніколя (Меньє, 71), Де Брюйне (Ванхутте, 86), Троссард (Фофана, 63), Доку (Салемакерс, 63), де Кетеларе

Казахстан: Сейсен, Касим, Жаксибаєв, Алип, Оразов (Касабулат, 58), Астанов, Мужиков (Халматов, 73), Вороговський, Кенжебек (Сатпаєв, 46), Самородов (Караман, 81), Оміртаєв (Чесноков, 46).

Попередження: Касим, 20, Мужиков, 67