Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі суботи, 16 серпня, в 1/32 фіналу Кубка Німеччини. До вашої уваги огляд найцікавіших зустрічей ігрового дня.

Берлінське Динамо дало справжній бій фавориту в особі Бохума і навіть вийшли вперед на початку другого тайму завдяки голу Щербаковскі. Але вилучення Еллерса і Дадашова залишили їх удев’ятьох, чим скористався Бохум: Лоослі зрівняв на 85-й хвилині, а вже в овертаймі Бамба та Беро принесли гостям перемогу, попри нереалізований пенальті останнього.

Сенсація була близькою: після гола Гріса у ворота Гамбурга Пірмазенс вів у рахунку майже до завершення основного часу. Лише на 92-й хвилині Гільєрме Рамос врятував Гамбург, а в додатковий час Кьонігсдорффер забив вирішальний м’яч.

Гайденхайм не залишив Балінгеру жодних шансів. Скієнца оформив дубль, а також відзначилися Гонзак, Кауфманн і Конте, забезпечивши розгромний рахунок.

Гоффенгайм впевнено пройшов далі, показавши клас у другому таймі з Ганзою. Після гола Бургера гру добили дубль Мерштедта та точний удар Асслані.

Вольфсбург влаштував справжню гольову феєрію, знищивши Гемелінген. Хет-трик оформив Пейчіновіч, дубль – Сванберг, а ще забили Єнц, Сков Ольсен, Маєр та Черни.

Фантастичний матч завершився сенсацією: Іллертіссен довгий час вів у рахунку, але Нюрнберг зумів зрівняти наприкінці основного часу свій м’яч забив українець Артем Степанов. Але у серії пенальті Мірослав Клозе не довірився юному таланту, за що поплатився – господарі виграли «лотерею».

Зандгаузен здивував стартовим штурмом і вів із рахунком 2:1 після 18 хвилин з Лейпцигом. Проте клас «биків» узяв своє: Орбан швидко зрівняв, а на фінальному відрізку Банзузі та Хаві Сімонс оформили перемогу фаворита.

Фрайбург без особливих проблем пройшов далі в протистоянні з Лотте. Дінкчі відкрив рахунок перед перервою, а після гола Гелера в другому таймі все стало зрозуміло.

Кубок Німеччини, 1/32 фіналу

Динамо Берлін – Бохум 1:3

Голи: Щербаковскі, 46 – Лоослі, 85, Бамба, 107, Беро, 120+1

Вилучення: Еллерс, 80, Дадашов, 103 (обидва – БФК Динамо)

Пірмазенс – Гамбург 1:2

Голи: Грісс, 52 – Гільєрме Рамос, 90+2, Кьонігсдорффер, 100

Балінгер – Гайденхайм 0:5

Голи: Скієнца, 9, 62, Гонзак, 34, Кауфманн, 77, Конте, 85

Ганза Росток – Гоффенгайм 0:4

Голи: Бургер, 37, Мерштедт, 71, 86, Асслані, 83

Гемелінген – Вольфсбург 0:9

Голи: Єнц, 13, Сков Ольсен, 14, Маєр, 39, (пен.), Пейчіновіч, 53, 76, 81, Сванберг, 61, 71, Черни, 72

Іллертіссен – Нюрнберг 3:3 (6:5 – пен.)

Голи: Міліч, 2, Глессінг, 43, Рюле, 90 – Їлмаз, 65, Степанов, 78, Телаловіч, 88, (пен.)

Зандгаузен – РБ Лейпциг 2:4

Голи: Віафе Ампаду, 3, Германн, 18 – Діоманде, 6, Орбан, 23, Банзузі, 80, Хаві Сімонс, 90+6

Лотте – Фрайбург 0:2

Голи: Дінкчі, 43, Гелер, 69