Сергій Стаднюк

Завершилися заключні матчі ігрового дня п’ятниці, 22 серпня, в рамках 1/32 фіналу Кубка України.

Карбон та Інгулець видали бойовий початок матчу, обмінявшись голами вже в дебюті. Касімов вивів гостей уперед, але господарі швидко зрівняли рахунок завдяки точному удару Кошелюка. Доля поєдинку вирішилася на початку другого тайму – переможний м’яч для петрівців забив Фарасеєнко.

У поєдинку Локомотива та Колоса інтрига трималася до останніх секунд. Господарі зусиллями Олександра та Петра Савчуків вели у два м’ячі, проте Климчук наприкінці матчу спершу скоротив відставання, а на 90+5 хвилині зрівняв рахунок, оформивши дубль. У серії пенальті футболісти Локомотива реалізували всі чотири свої спроби, а представник УПЛ змазав два удари, подарувавши андердогу сенсацію.

Інгулець і Локомотив вийшли до 1/16 фіналу Кубка України та дізнаються своїх суперників після жеребкування.

Кубок України, 1/32 фіналу

Карбон – Інгулець 1:2

Голи: Кошелюк, 8 – Касімов, 4, Фарасеєнко, 49

Локомотив – Колос 2:2 (4:2 – пен.)

Голи: Савчук Олександр, 3, Савчук Петро, 51 – Климчук, 86, 90+5

Раніше Вікторія сенсаційно вибила Ворсклу, а Металіст без особливих проблем здолав Маяк.